Псковский губернатор потребовал от регоператора по обращению с ТКО изменить правила работы с населением

СЕГОДНЯ 18:31 2019-03-06T18:31:24+03:00

Губернатор Псковской области после встретился с руководством регионального оператора - компании "Экопром" и потребовал перестроить организацию работы с населением. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Пока что на деятельность предприятия поступает слишком много жалоб

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников потребовал от руководства компании «Экопром», ставшей региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО – Ред.), изменить правила работы с населением. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе главы региона.

- Вам нужно активнее взаимодействовать с гражданами, проводить разъяснительную работу, прислушиваться к мнению жителей и руководителей муниципалитетов, - заявил он.

К сожалению, на данный момент жители Псковской области жалуются на организацию вывоза мусора, отсутствие информации о графике передвижения машин, на ошибки в квитанциях.

- Не люди должны к вам приходить, стоять в очередях и доказывать, что они должны платить за вывоз мусора другую сумму, а вы сами должны идти к ним, надо чтобы работал инструмент обратной связи, - подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников потребовал от руководства регоператора к 11 марта представить четкий план устранения недостатков и организации работы.

ИСТОЧНИК KP.RU