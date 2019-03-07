2019-03-07T09:50:50+03:00
Политика

Губернатор об уборке Пскова: Работы еще не початый край, но положительная динамика есть

Глава региона потребовал от градоначальников ответственнее относиться к работе
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Псковский губернатор снова собрал причастных к содержанию и ремонту дорог в Пскове - две недели назад прозвучала критика в их адрес.Псковский губернатор снова собрал причастных к содержанию и ремонту дорог в Пскове - две недели назад прозвучала критика в их адрес.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников спустя две недели после критики в адрес руководителей Пскова за качество уборки и содержание дорог в областной столице вновь собрал чиновников и представителей общественности. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главы региона, встреча прошла в кабинете губернатора.

- Могу сказать, что администрация города, действительно, активно включилась в процесс, - отметил Михаил Ведерников.

И сразу добавил, что обращений с жалобами стало меньше, реакция на них ускорилась, появились даже благодарности.

- Люди пишут, что убирать стали там, где никогда не убирали. Конечно, работы еще не початый край, но положительная динамика есть, - отметил он.

Представители общественной организации «Убитые дороги» добавили, что самые разбитые участки городских дорог либо уже частично отремонтированы, либо попали в планы ближайших ремонтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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