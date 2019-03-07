Губернатор об уборке Пскова: Работы еще не початый край, но положительная динамика есть
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников спустя две недели после критики в адрес руководителей Пскова за качество уборки и содержание дорог в областной столице вновь собрал чиновников и представителей общественности. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главы региона, встреча прошла в кабинете губернатора.
- Могу сказать, что администрация города, действительно, активно включилась в процесс, - отметил Михаил Ведерников.
И сразу добавил, что обращений с жалобами стало меньше, реакция на них ускорилась, появились даже благодарности.
- Люди пишут, что убирать стали там, где никогда не убирали. Конечно, работы еще не початый край, но положительная динамика есть, - отметил он.
Представители общественной организации «Убитые дороги» добавили, что самые разбитые участки городских дорог либо уже частично отремонтированы, либо попали в планы ближайших ремонтов.
ИСТОЧНИК KP.RU