В Пскове за некачественную уборку улиц оштрафовано несколько подрядчиков

СЕГОДНЯ 10:11 2019-03-07T10:11:43+03:00

В Пскове за плохую работу по уборке города от снега на 770 тысяч рублей оштрафованы подрядные компании. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В Пскове за некачественную уборку улиц оштрафовано несколько подрядных организаций. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе губернатора Псковской области, об этом Михаилу Ведерникову доложил глава администрации муниципалитета Александр Братчиков. Он даже назвал сумму штрафов – 770 тысяч рублей.

Минувшей зимой псковичи массово жаловались на плохую уборку снега, на то, что снежные горы растут во дворах и их никто не вывозит, на некачественную обработку проезжей части в городе – в результате дороги превращались в ледовые арены.

Глава региона потребовал от городских властей решить проблему, наказать подрядчиков, которые не справляются с задачами.

В администрации Псковской области уточнили, что теперь губернатор будет раз в две недели собирать ответственных за уборку улиц Пскова чиновников и спрашивать о проделанной работе. В оценках глава региона планирует опираться не столько на доклады, сколько на посты и фотографии с улиц города в социальных сетях и материалы общественников.

ИСТОЧНИК KP.RU