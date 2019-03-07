2019-03-07T10:11:43+03:00
Общество

В Пскове за некачественную уборку улиц оштрафовано несколько подрядчиков

Суммы штрафов превысили 700 тысяч рублей
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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В Пскове за плохую работу по уборке города от снега на 770 тысяч рублей оштрафованы подрядные компании.В Пскове за плохую работу по уборке города от снега на 770 тысяч рублей оштрафованы подрядные компании.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове за некачественную уборку улиц оштрафовано несколько подрядных организаций. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе губернатора Псковской области, об этом Михаилу Ведерникову доложил глава администрации муниципалитета Александр Братчиков. Он даже назвал сумму штрафов – 770 тысяч рублей.

Минувшей зимой псковичи массово жаловались на плохую уборку снега, на то, что снежные горы растут во дворах и их никто не вывозит, на некачественную обработку проезжей части в городе – в результате дороги превращались в ледовые арены.

Глава региона потребовал от городских властей решить проблему, наказать подрядчиков, которые не справляются с задачами.

В администрации Псковской области уточнили, что теперь губернатор будет раз в две недели собирать ответственных за уборку улиц Пскова чиновников и спрашивать о проделанной работе. В оценках глава региона планирует опираться не столько на доклады, сколько на посты и фотографии с улиц города в социальных сетях и материалы общественников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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