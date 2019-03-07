2019-03-07T10:27:51+03:00
Общество

Дорожников в Пскове переведут на усиленный режим работы в праздничные дни

Таково требование главы региона
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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В праздничные дни марта на улицы Пскова выйдет больше уборочной техники.В праздничные дни марта на улицы Пскова выйдет больше уборочной техники.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове 8, 9 и 10 марта сотрудники служб, отвечающих за содержание городских дорог, будут переведены на усиленный режим работы. Таково требование губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главы региона.

Причина проста – не допустить дорожного коллапса, избежать ДТП из-за гололеда. Три выходных дня будут наполнены большим количеством мероприятий, для некоторых из них потребуется перекрыть центральные улицы областной столицы – 10 марта в Пскове пройдут масленичные гуляния. При этом синоптики обещают минусовые температуры в ночные часы и потепление днем. Это грозит образованием гололеда на проезжей части и пешеходных дорожках.

КСТАТИ

6 марта губернатору презентовали интерактивную карту города, на которую псковичи смогут наносить проблемные участки дорог города – новые ямы, некачественный ремонт, плохую уборку улиц. Органы власти и подрядчики должны будут оперативно реагировать на все замечания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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