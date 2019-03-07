В Порховском районе неизвестные подожгли балкон двухкомнатной квартиры
В поселке Хилово Порховского района произошел пожар на балконе двухкомнатной квартиры в пятиэтажном доме. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, эксперты определили предположительную причину возгорания - поджог.
- Жильцы квартиры смогли справиться своими силами с огнем, - отметил сотрудник пресс-службы Юрий Черепицкий. - Но предварительно они сообщили о пожаре спасателям. Это произошло 6 марта в 15.19. На место происшествия выехали три пожарные машины и восемь спасателей.
Огонь повредил обшивку потолка на балконе и окно. Во время пожара никто не пострадал. Расследованием инцидента займутся правоохранительные органы.
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ИСТОЧНИК KP.RU