Псково-Печерский монастырь ищет потерявшую черного котенка семью

СЕГОДНЯ 11:54 2019-03-07T11:54:56+03:00

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Псково-Печерский монастырь ищет семью, которая потеряла черного котенка на территории обители. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», информация об этом появилась в социальных сетях.

- Семья приезжала к нам в монастырь приблизительно в конце января - начале февраля, - отмечено в сообщении на стене группы «Псково-Печерский монастырь, группа паломников». - Папа, мама и дочка. С ними была маленькая собачка и чёрненький котёнок. Они пришли погулять по территории Дома паломника, и котёнок у них убежал.

Несколько часов животное искали по территории монастыря, ребенок из-за этого очень расстроился. Поиски ни к чему не привели, семья уехала домой без своего питомца. И вот в начале марта в обители котенка нашли. Он сейчас живет в теплице, к людям не подходит. К оставленной еде спускается только ночью.

Предположительно, паломники были из Санкт-Петербурга. В обители надеются, что семья найдется и вернется за своим питомцем.

ИСТОЧНИК KP.RU