В Невельском районе осудили виновника ДТП со смертельным исходом

СЕГОДНЯ 13:35 2019-03-07T13:35:57+03:00

Его жертвами стали двое пешеходов, один из них скончался на месте

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В Невельском районе осудили 21-летнего молодого человека, который совершил наезд на двух пешеходов. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, один из пострадавших скончался на месте происшествия.

Молодой человек катался по улицам Невеля ночью 31 октября 2018 года. Он очень сильно превышал скорость. Из-за этого во время одного из поворотов водитель не справился с управлением. Второй пешеход остался жив, но травмы были очень серьезными.

Злоумышленник понял, что совершил преступление и уехал с места происшествия. Он даже не вызвал скорую помощь пострадавшим, которые остались лежать на тротуаре. Суд счел это обстоятельство как отягчающее. Молодому человеку вынесли обвинительный приговор. Ближайшие 20 месяцев преступник проведет в колонии поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU