Игорь Чевжик покинул пост главы администрации Великих Лук

СЕГОДНЯ 14:27 2019-03-07T14:54:19+03:00

В Великих Луках глава администрации города ушел с поста по собственному желанию. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

В отставку он ушел досрочно по собственному желанию

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В Великих Луках глава администрации покинул свой пост досрочно. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, Игорь Чевжик написал заявление о снятии полномочий по собственному желанию. На посту главы администрации он с 2017 года. До этого возглавлял муниципальное предприятие «Тепловые сети» в Великих Луках.

Вакантное место займет заместитель главы администрации города Юлия Ярышкина. Такое решение приняли 7 марта депутаты Великолукской городской думы. Исполнять обязанности руководителя Юлия Яышкина будет до проведения соответствующего кадрового конкурса.

СПРАВКА «КП»

Игорь Чевжик родился в 1966 году в Новокузнецке Кемеровской области, окончил Уфимский нефтяной институт и Академию народного хозяйства при правительстве России.

Причины его ухода с поста главы администрации города официально не называются.

ИСТОЧНИК KP.RU