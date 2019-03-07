Игорь Чевжик покинул пост главы администрации Великих Лук
В Великих Луках глава администрации покинул свой пост досрочно. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, Игорь Чевжик написал заявление о снятии полномочий по собственному желанию. На посту главы администрации он с 2017 года. До этого возглавлял муниципальное предприятие «Тепловые сети» в Великих Луках.
Вакантное место займет заместитель главы администрации города Юлия Ярышкина. Такое решение приняли 7 марта депутаты Великолукской городской думы. Исполнять обязанности руководителя Юлия Яышкина будет до проведения соответствующего кадрового конкурса.
СПРАВКА «КП»
Игорь Чевжик родился в 1966 году в Новокузнецке Кемеровской области, окончил Уфимский нефтяной институт и Академию народного хозяйства при правительстве России.
Причины его ухода с поста главы администрации города официально не называются.
ИСТОЧНИК KP.RU