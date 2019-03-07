В Псковской области начался прием проектов музыки к гимну региона

СЕГОДНЯ 15:20 2019-03-07T15:20:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Псковской области стартует открытый прием проектов музыки к гимну нашего региона. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, текст гимна утвердили уже 25 марта 2018, а выбрали его также по итогам творческого конкурса.

Условия участия следующие – попробовать свои силы в написании музыки может любой желающий, нужно лишь соблюдать определенные требования. Запись музыки должна представлять собой полноценную композицию с вокальным (хоровым) исполнением под авторскую музыку. Аудиозапись нужно поместить на флеш-накопитель и принести в Комитет культуры Псковской области по адресу улица Некрасова, дом 23. Другой способ - отправить ссылку на файлообменник, куда она будет загружена на электронный адрес symbol@pskov.ru.

Кроме всех перечисленных требований, каждый участник обязан прикрепить свое портфолио, которое бы отражало его музыкальный опыт в написании других произведений.

ИСТОЧНИК KP.RU