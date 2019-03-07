2019-03-07T15:20:46+03:00
Общество

В Псковской области начался прием проектов музыки к гимну региона

Конкурс продлится до 15 апреля
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Композитору придется подобрать музыку к уже имеющемуся тексту, последний срок - 15 апреля.Композитору придется подобрать музыку к уже имеющемуся тексту, последний срок - 15 апреля.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Псковской области стартует открытый прием проектов музыки к гимну нашего региона. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, текст гимна утвердили уже 25 марта 2018, а выбрали его также по итогам творческого конкурса.

Условия участия следующие – попробовать свои силы в написании музыки может любой желающий, нужно лишь соблюдать определенные требования. Запись музыки должна представлять собой полноценную композицию с вокальным (хоровым) исполнением под авторскую музыку. Аудиозапись нужно поместить на флеш-накопитель и принести в Комитет культуры Псковской области по адресу улица Некрасова, дом 23. Другой способ - отправить ссылку на файлообменник, куда она будет загружена на электронный адрес symbol@pskov.ru.

Кроме всех перечисленных требований, каждый участник обязан прикрепить свое портфолио, которое бы отражало его музыкальный опыт в написании других произведений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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