Михаил Ведерников и Алексей Немов осмотрели здание для будущей школы спортивной гимнастики в Пскове

СЕГОДНЯ 12:57 2019-03-08T12:57:22+03:00

Алексей Немов не только осмотрел здание будущей школы спортивной гимнастики, но и провел "Диалог на равных". Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

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Михаил Ведерников и Алексей Немов осмотрели здание в Пскове, в котором скоро обоснуется школа спортивной гимнастики. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе губернатора Псковской области, будущий проект представил глава администрации муниципалитета Александр Братчиков.

Школа спортивной гимнастики «Немов-центр» появится в дома №25 по улице Коммунальной. Раньше там располагался банно-прачечный комбинат, но его закрыли из-за убыточности.

Сейчас в здании уже демонтировали оборудование. В скором времени здесь появится комфортный тренировочный зал для всех видов легкоатлетических упражнений: в помещениях появятся акробатические и батутные дорожки, всевозможные спортивные снаряды, кабинет ЛФК и многое другое.

- Здание расположено недалеко от школ, жилых кварталов, добираться будет удобно. Что очень важно, - отметил по итогам осмотра объекта Алексей Немов. - Наша задача - привлечь как можно больше детей к занятиям спортивной гимнастикой. Это базовый вид спорта, который способствует всестороннему развитию.

pskovmedia Здесь будут тренироваться начинающие гимнасты Псков, будущие мастера спорта и Олимпийские чемпионы.

ИСТОЧНИК KP.RU