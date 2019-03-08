Михаил Ведерников и Алексей Немов осмотрели здание для будущей школы спортивной гимнастики в Пскове
Михаил Ведерников и Алексей Немов осмотрели здание в Пскове, в котором скоро обоснуется школа спортивной гимнастики. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе губернатора Псковской области, будущий проект представил глава администрации муниципалитета Александр Братчиков.
Школа спортивной гимнастики «Немов-центр» появится в дома №25 по улице Коммунальной. Раньше там располагался банно-прачечный комбинат, но его закрыли из-за убыточности.
Сейчас в здании уже демонтировали оборудование. В скором времени здесь появится комфортный тренировочный зал для всех видов легкоатлетических упражнений: в помещениях появятся акробатические и батутные дорожки, всевозможные спортивные снаряды, кабинет ЛФК и многое другое.
- Здание расположено недалеко от школ, жилых кварталов, добираться будет удобно. Что очень важно, - отметил по итогам осмотра объекта Алексей Немов. - Наша задача - привлечь как можно больше детей к занятиям спортивной гимнастикой. Это базовый вид спорта, который способствует всестороннему развитию.
ИСТОЧНИК KP.RU