Оксана Федорова проведет в Пскове благотворительный концерт «Музыка любви»
Известная певица, актриса, телеведущая, уроженка Пскова Оксана Федорова проведет на сцене Псковской филармонии благотворительный концерт «Музыка любви». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» представители благотворительной организации «Спешите делать добро!», большую часть билетов на мероприятие получат дети-сироты, многодетные семьи, ветераны и социальные работники.
На сцене вместе с Оксаной Федоровой выступит российский драматический тенор Дмитрий Галихин. Музыка, любовь и красота вместе образуют уникальный перфоманс, который и увидят зрители. Музыкальный аккомпанемент обеспечат Павел Солдатиков (скрипка), Георгий Мигунов (фортепьяно), Илларион Брусс (кахон).
- Проект «Музыка любви» это новое прочтение знаменитых и любимых всеми романсов, песен о любви, которые многие из нас знают с детства, - отметил Дмитрий Галихин при описании концерта «Музыка любви».
КОНКРЕТНО
Билеты еще есть в кассе БКЗ филармонии. Мероприятие пройдет 9 марта в 19.00.
ИСТОЧНИК KP.RU