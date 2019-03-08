2019-03-08T14:01:20+03:00
Звезды

Оксана Федорова проведет в Пскове благотворительный концерт «Музыка любви»

Большую часть билетов на него получат сироты, многодетные семьи и ветераны
Виталий Суриков
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Оксана Федорова проведет концерт в Пскове 9 марта.Оксана Федорова проведет концерт в Пскове 9 марта.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Известная певица, актриса, телеведущая, уроженка Пскова Оксана Федорова проведет на сцене Псковской филармонии благотворительный концерт «Музыка любви». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» представители благотворительной организации «Спешите делать добро!», большую часть билетов на мероприятие получат дети-сироты, многодетные семьи, ветераны и социальные работники.

На сцене вместе с Оксаной Федоровой выступит российский драматический тенор Дмитрий Галихин. Музыка, любовь и красота вместе образуют уникальный перфоманс, который и увидят зрители. Музыкальный аккомпанемент обеспечат Павел Солдатиков (скрипка), Георгий Мигунов (фортепьяно), Илларион Брусс (кахон).

- Проект «Музыка любви» это новое прочтение знаменитых и любимых всеми романсов, песен о любви, которые многие из нас знают с детства, - отметил Дмитрий Галихин при описании концерта «Музыка любви».

КОНКРЕТНО

Билеты еще есть в кассе БКЗ филармонии. Мероприятие пройдет 9 марта в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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