В Псковской области с 25 марта введут ограничение на проезд грузовиков
В Псковской области с 25 марта введут ограничение на проезд грузовиков по дорогам общего пользования регионального значения. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в госкомитете по транспорту и дорожному хозяйству, эта мера временная. Продлится ограничение до 23 апреля.
Ограничение вводится из-за переувлажнения дорог во время таяния снега после зимы. Из-за этого дорожное покрытие теряет несущие способности и деформируется при большой нагрузке. При этом ограничение введено не только на груженый транспорт, но и на грузовики, которые едут пустыми.
Время ограничения является ориентировочным и может быть увеличено, если на улице установится неблагоприятная погода, или уменьшиться, если земля просохнет раньше.
КСТАТИ
В Себежском районе на двух дорогах регионального значения введены ограничение нагрузки на ось транспортного средства (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU