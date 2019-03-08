2019-03-08T18:33:26+03:00
Общество

В Псковской области с 25 марта введут ограничение на проезд грузовиков

Это связано переувлажнением дорог после таяния снега
Виталий Суриков
Поделиться:
Чуть меньше месяца грузовикам нельзя будет передвигаться по дорогам регионального значения.Чуть меньше месяца грузовикам нельзя будет передвигаться по дорогам регионального значения.Фото: Государственный комитет Псковской области по транспорту
Изменить размер текста:

В Псковской области с 25 марта введут ограничение на проезд грузовиков по дорогам общего пользования регионального значения. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в госкомитете по транспорту и дорожному хозяйству, эта мера временная. Продлится ограничение до 23 апреля.

Ограничение вводится из-за переувлажнения дорог во время таяния снега после зимы. Из-за этого дорожное покрытие теряет несущие способности и деформируется при большой нагрузке. При этом ограничение введено не только на груженый транспорт, но и на грузовики, которые едут пустыми.

Время ограничения является ориентировочным и может быть увеличено, если на улице установится неблагоприятная погода, или уменьшиться, если земля просохнет раньше.

КСТАТИ

В Себежском районе на двух дорогах регионального значения введены ограничение нагрузки на ось транспортного средства (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ближайшие часы в Псковской области ожидается значительное усиление ветра
Михаил Ведерников вместе с сыном поздравил псковичек во время прогулки по Золотой набережной
В Себежском районе на двух дорогах ввели ограничения из-за плохого состояния покрытия
Псковские спасатели рассказали о самых распространенных опасностях на праздниках
Оксана Федорова проведет в Пскове благотворительный концерт «Музыка любви»
Михаил Ведерников и Алексей Немов осмотрели здание для будущей школы спортивной гимнастики в Пскове
В Пскове объявили аукцион среди подрядчиков на реконструкцию областной библиотеки
В Псковской области начался прием проектов музыки к гимну региона
Игорь Чевжик покинул пост главы администрации Великих Лук
В Невельском районе осудили виновника ДТП со смертельным исходом
Псково-Печерский монастырь ищет потерявшую черного котенка семью
В Порховском районе неизвестные подожгли балкон двухкомнатной квартиры
Дорожников в Пскове переведут на усиленный режим работы в праздничные дни
В Пскове за некачественную уборку улиц оштрафовано несколько подрядчиков
В Великолукском районе из-за поджога сгорели два автомобиля
Губернатор об уборке Пскова: Работы еще не початый край, но положительная динамика есть
До завершения приема заявок на псковский конкурс «Лучший свадебный фотограф» остались считанные часы
Псковский губернатор потребовал от регоператора по обращению с ТКО изменить правила работы с населением
В одном из общежитий Великих Лук стычка между соседями закончилась поножовщиной
Общественная приемная завода «Титан – Полимер» откроется в Пскове
В Пскове внесены коррективы в афишу концерта Симфонического оркестра Мариинского театра
В Псковской области более 4 тысяч человек приняли участие в публичном голосовании о качестве фото и видеофиксации
В Псковскую область поступили вакцины от кори