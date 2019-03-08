СЕГОДНЯ 17:44 2019-03-08T18:33:26+03:00

Чуть меньше месяца грузовикам нельзя будет передвигаться по дорогам регионального значения. Фото: Государственный комитет Псковской области по транспорту

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В Псковской области с 25 марта введут ограничение на проезд грузовиков по дорогам общего пользования регионального значения. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в госкомитете по транспорту и дорожному хозяйству, эта мера временная. Продлится ограничение до 23 апреля.

Ограничение вводится из-за переувлажнения дорог во время таяния снега после зимы. Из-за этого дорожное покрытие теряет несущие способности и деформируется при большой нагрузке. При этом ограничение введено не только на груженый транспорт, но и на грузовики, которые едут пустыми.

Время ограничения является ориентировочным и может быть увеличено, если на улице установится неблагоприятная погода, или уменьшиться, если земля просохнет раньше.

КСТАТИ

В Себежском районе на двух дорогах регионального значения введены ограничение нагрузки на ось транспортного средства (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU