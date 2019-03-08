В Себежском районе на двух дорогах ввели ограничения из-за плохого состояния покрытия
В Себежском районе на двух дорогах ввели ограничения из-за их плохого состояния. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в госкомитете по транспорту и дорожному хозяйству, двигаться по ним в привычном режиме можно будет только после ремонта.
Речь идет об участке дороги общего пользования регионального значения «Пустошка - Себеж», протяженность которого составляет чуть меньше двух километров. Также ограничения затронули семь километров дороги «Идрица - Чайки». На этих участках дорожники установили знак 3.12 «Ограничение нагрузки на ось».
Такие меры введены с 6 марта 2019 года.
КСТАТИ
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ИСТОЧНИК KP.RU