В Себежском районе на двух дорогах ввели ограничения из-за плохого состояния покрытия

СЕГОДНЯ 18:27 2019-03-08T19:53:04+03:00

Знак "Ограничение нагрузки на ось" уберут только после ремонта дорог. Фото: Государственный комитет Псковской области по транспорту

Оно будет действовать пока дороги не отремонтируют

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В Себежском районе на двух дорогах ввели ограничения из-за их плохого состояния. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в госкомитете по транспорту и дорожному хозяйству, двигаться по ним в привычном режиме можно будет только после ремонта.

Речь идет об участке дороги общего пользования регионального значения «Пустошка - Себеж», протяженность которого составляет чуть меньше двух километров. Также ограничения затронули семь километров дороги «Идрица - Чайки». На этих участках дорожники установили знак 3.12 «Ограничение нагрузки на ось».

Такие меры введены с 6 марта 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU