2019-03-08T20:31:02+03:00
Общество

Михаил Ведерников вместе с сыном поздравил псковичек во время прогулки по Золотой набережной

К уже сложившейся традиции присоединились Алексей и Дмитрий Немовы
Виталий Суриков
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Михаил Ведерников не изменил традиции и 8 марта вышел на улицу лично поздравить женщин.Михаил Ведерников не изменил традиции и 8 марта вышел на улицу лично поздравить женщин.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Михаил Ведерников вместе с сыном Михаилом во время прогулки по Золотой набережной лично поздравили псковичек и подарили им тюльпаны. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, к уже сложившейся традиции присоединились четырехкратный Олимпийский чемпион Алексей Немов и его сын Дмитрий.

Вместе отцы и сыновья поздравляли всех женщин, которые в этот момент прогуливались под весенним солнцем. В областной столице 8 марта как раз установилась приятная погода – ясно и около +9. Вместе с добрыми словами и пожеланиями мужчины дарили представительницам прекрасной половины человечества тюльпаны – символ пришедшей в регион весны.

К уже сложившейся традиции присоединился Алексей Немов и его сын Дмитрий. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

К уже сложившейся традиции присоединился Алексей Немов и его сын Дмитрий.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Для главы региона Михаила Ведерникова это уже второй раз, когда он подобным образом поздравляет жительниц областной столицы. Алексей Немов в таком мероприятии принимал участие первый раз, но у него от этого остались только положительные эмоции.

- В будничной суете мы часто забываем говорить нашим женщинам как они нам дороги, но я хочу, чтобы они знали, мы их очень любим, они — лучшее, что у нас есть, - поделился впечатлениями известный гимнаст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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