СЕГОДНЯ 21:17 2019-03-08T21:17:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшие часы в Псковской области ожидается значительное усиление ветра. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в псковском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, порывы могут составить 15-18 метров в секунду.

Ожидается, что ветер усилится в период с 22.00 восьмого марта до 1.00 девятого марта. Сотрудники МЧС предупреждают, что лучше в это время не находиться на улице. Машину лучше всего припарковать подальше от деревьев. Окна в доме стоит держать закрытыми. Если балкон открытый, то с него стоит убрать вещи.

Если все же оказались на улице, то стоит избегать мест повышенного риска, то есть мостов, эстакад, газопроводов и линий электропередач. Стоит держаться подальше от неустойчивых конструкций или рекламных щитов. При сильном ветре они могут упасть и нанести травмы.

КОНКРЕТНО

Если возникнет экстренная ситуация, то необходимо позвонить по телефону 01. С мобильного телефона вызвать спасателей можно по телефону 112 или 101.

ИСТОЧНИК KP.RU