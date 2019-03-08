2019-03-08T21:17:28+03:00
Общество

В ближайшие часы в Псковской области ожидается значительное усиление ветра

Его порывы могут достигать 15-18 метров в секунду
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Усиление ветра ожидается в ночь с 8 на 9 марта.Усиление ветра ожидается в ночь с 8 на 9 марта.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В ближайшие часы в Псковской области ожидается значительное усиление ветра. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в псковском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, порывы могут составить 15-18 метров в секунду.

Ожидается, что ветер усилится в период с 22.00 восьмого марта до 1.00 девятого марта. Сотрудники МЧС предупреждают, что лучше в это время не находиться на улице. Машину лучше всего припарковать подальше от деревьев. Окна в доме стоит держать закрытыми. Если балкон открытый, то с него стоит убрать вещи.

Если все же оказались на улице, то стоит избегать мест повышенного риска, то есть мостов, эстакад, газопроводов и линий электропередач. Стоит держаться подальше от неустойчивых конструкций или рекламных щитов. При сильном ветре они могут упасть и нанести травмы.

КОНКРЕТНО

Если возникнет экстренная ситуация, то необходимо позвонить по телефону 01. С мобильного телефона вызвать спасателей можно по телефону 112 или 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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