Пскович предлагает открыть в областной столице еще один роддом для создания конкурентной среды
В Пскове предлагается открыть еще один перинатальный центр для создания конкурентной среды. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» подобное обращение на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова оставил Иван Васильев.
- На сегодняшний день абсолютное большинство родов, проходящих в Псковской области, происходит в Псковском перинатальном центре, - заметил в своем обращении пскович. - Другими словами, Псковский перинатальный центр по сути является родовспомогательным лечебным учреждением-монополистом.
Из-за такого положения лечебного учреждения нет возможности объективно оценить работу перинатального центра, потому что многие мамы, даже если они остались недовольны качеством оказания медицинской помощи, не расскажут об этом, потому что им придется сюда возвращаться при следующих родах. Открытие еще одного родильного дома в Пскове позволит сравнить работу лечебных учреждений в сравнении и выявить проблемы в обслуживании пациентов, считает Иван Васильев.
ИСТОЧНИК KP.RU