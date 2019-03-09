2019-03-09T11:35:45+03:00
Общество

Пскович предлагает открыть в областной столице еще один роддом для создания конкурентной среды

Сейчас нет предпосылок к тому, чтобы в существующем перинатальном центре улучшалось качество обслуживания, считает автор обращения
Виталий Суриков
Поделиться:
В обращении на сайте главы региона пскович заметил, что одного перинатального центра в областной столице недостаточно.В обращении на сайте главы региона пскович заметил, что одного перинатального центра в областной столице недостаточно.Фото: Владимир Кольцов
Изменить размер текста:

В Пскове предлагается открыть еще один перинатальный центр для создания конкурентной среды. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» подобное обращение на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова оставил Иван Васильев.

- На сегодняшний день абсолютное большинство родов, проходящих в Псковской области, происходит в Псковском перинатальном центре, - заметил в своем обращении пскович. - Другими словами, Псковский перинатальный центр по сути является родовспомогательным лечебным учреждением-монополистом.

Из-за такого положения лечебного учреждения нет возможности объективно оценить работу перинатального центра, потому что многие мамы, даже если они остались недовольны качеством оказания медицинской помощи, не расскажут об этом, потому что им придется сюда возвращаться при следующих родах. Открытие еще одного родильного дома в Пскове позволит сравнить работу лечебных учреждений в сравнении и выявить проблемы в обслуживании пациентов, считает Иван Васильев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели просят псковичей соблюдать правила безопасности при сжигании чучела Масленицы
В ближайшие часы в Псковской области ожидается значительное усиление ветра
Михаил Ведерников вместе с сыном поздравил псковичек во время прогулки по Золотой набережной
В Себежском районе на двух дорогах ввели ограничения из-за плохого состояния покрытия
Псковские спасатели рассказали о самых распространенных опасностях на праздниках
В Псковской области с 25 марта введут ограничение на проезд грузовиков
Оксана Федорова проведет в Пскове благотворительный концерт «Музыка любви»
Михаил Ведерников и Алексей Немов осмотрели здание для будущей школы спортивной гимнастики в Пскове
В Пскове объявили аукцион среди подрядчиков на реконструкцию областной библиотеки
В Псковской области начался прием проектов музыки к гимну региона
Игорь Чевжик покинул пост главы администрации Великих Лук
В Невельском районе осудили виновника ДТП со смертельным исходом
Псково-Печерский монастырь ищет потерявшую черного котенка семью
В Порховском районе неизвестные подожгли балкон двухкомнатной квартиры
Дорожников в Пскове переведут на усиленный режим работы в праздничные дни
В Пскове за некачественную уборку улиц оштрафовано несколько подрядчиков
В Великолукском районе из-за поджога сгорели два автомобиля
Губернатор об уборке Пскова: Работы еще не початый край, но положительная динамика есть
До завершения приема заявок на псковский конкурс «Лучший свадебный фотограф» остались считанные часы
Псковский губернатор потребовал от регоператора по обращению с ТКО изменить правила работы с населением
В одном из общежитий Великих Лук стычка между соседями закончилась поножовщиной
Общественная приемная завода «Титан – Полимер» откроется в Пскове
В Пскове внесены коррективы в афишу концерта Симфонического оркестра Мариинского театра
В Псковской области более 4 тысяч человек приняли участие в публичном голосовании о качестве фото и видеофиксации
В Псковскую область поступили вакцины от кори