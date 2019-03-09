СЕГОДНЯ 13:56 2019-03-09T13:56:36+03:00

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Спасатели просят псковичей соблюдать правила безопасности при сжигании чучела Масленицы. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, информация особенно актуальна в последний день масленичной недели.

Для начала чучело надо установить подальше от всевозможных построек. В это время надо оценить направление и силу ветра, потому что искры и кусочки ткани могут улететь от чучела далеко и вызвать пожар. При поджигании лучше не использовать легковоспламеняющиеся вещества, потому что есть риск получить ожоги.

Когда чучело догорает, то ни в коем случае не оставляйте его без присмотра. Если все же необходимо уйти, то догорающие остатки надо потушить.

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ИСТОЧНИК KP.RU