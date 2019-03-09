2019-03-09T22:03:22+03:00
Общество

В Пскове наградили победителей конкурса эссе «Космос вчера, сегодня, завтра»

Кроме этого, на мероприятии провели лекции ученые из Санкт-Петербурга
Виталий Суриков
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На мероприятии присутствовали глава региона Михаил Ведерников и четырехкратный Олимпийский чемпион Алексей Немов.На мероприятии присутствовали глава региона Михаил Ведерников и четырехкратный Олимпийский чемпион Алексей Немов.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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В Пскове наградили победителей конкурса эссе «Космос вчера, сегодня, завтра». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, организован он был силами регионального отделения Русского космического общества.

Третье место в конкурсе заняла ученица вечерней школы Элина Селяева. Вторую строчку занял ученик Переслегинской гимназии Николай Розалиев. Победил в конкурсе Илья Цыганков. Школьник учится в центре специального образования №2.

Кроме этого на мероприятии, которое было посвящено 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина, выступили ученые с лекциями. Сначала о жизненном пути первого человека в космосе рассказал старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Сергей Смирнов. Затем о полете к Альфе Центавре рассказал член секции истории космонавтики и ракетной техники Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерация Космонавтики России Владимир Раутиан.

КСТАТИ

В проектном офисе «Команды-2018» теперь хранится флаг проекта, который побывал на Международной космической станции. Российские космонавты также записали послание жителям Псковской области (подробности, видео)

ИСТОЧНИК KP.RU

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