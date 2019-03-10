2019-03-10T11:09:09+03:00
Происшествия

В Пскове полностью восстановлено газоснабжение улиц Владимирская и Никольская

Ремонтные бригады восстановили повреждения газопровода, которое нанесли неаккуратные строители
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Последствия аварии на газопроводе полностью устранены.Последствия аварии на газопроводе полностью устранены.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Пскове полностью восстановлено газоснабжение улиц Никольская и Владимирская. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом сообщил председатель госкомитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, который все время наблюдал за развитием ситуации.

У всех жильцов газ появился 9 марта. Большинство квартир подключили еще 8 марта, но из-за соображения безопасности несколько подъездов не торопились подключать: в некоторые квартиры мастера не могли попасть, а они должны были удостовериться, что в квартирах перекрыты газовые краны.

Над устранением аварии трудились аварийные бригады из Пскова, Порхова и Печор. Работы велись каждый день до поздней ночи. Всего на 4 дня без газа остались около трех тысяч псковичей.

КСТАТИ

Авария произошла 5 марта по вине строителей компании «Эгле», которые проводили земельные работы без изучения системы коммуникаций и согласования с «Газпром межрегионгаз Псков». В газопровод также попала вода, поэтому восстановление газоснабжение затянулось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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