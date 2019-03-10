2019-03-10T12:19:46+03:00
Общество

Больше 11 тысяч тюльпанов не пропустили в Псковскую область сотрудники Россельхознадзора

У водителя не нашлось фитосанитарного сертификата на растения
Виталий Суриков
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Недобросовестные поставщики пытались завезти тюльпаны неизвестного происхождения через Псковскую область.Недобросовестные поставщики пытались завезти тюльпаны неизвестного происхождения через Псковскую область.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Больше 11 тысяч тюльпанов не пропустили в Псковскую область сотрудники Россельхознадзора. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе ведомства, задержание партии произошло недалеко от деревни Лобок в Невельском районе.

Автомобиль с растениями ехал из Белоруссии в Россию. Всего в кузове грузовика находилось 11430 срезанных тюльпанов. Во время проверки документов сотрудниками Россельхознадзора оказалось, что у водителя не оказалось фитосанитарных сертификатов на груз. Теоретически продукция могла предоставлять опасность, потому что не было информации о происхождении тюльпанов и их состоянии.

Против перевозчика возбудили дело об административном правонарушении. Теперь ему предстоит выплатить штраф.

КСТАТИ

К Международному женскому дню в Псковскую область ввезли больше четырех миллионов срезанных тюльпанов. Их завезли 15 поставщиков, выросли цветы в 14 странах, среди которых были Голландия, Германия, Эквадор и Израиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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