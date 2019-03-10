Псковские пограничники задержали проехавшего через границу с Латвией по российскому паспорту мужчину

СЕГОДНЯ 12:51 2019-03-10T12:51:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Псковские пограничники задержали мужчину, который пересек границу России и Латвии без загранпаспорта. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, нарушитель передвигался на поезде.

Мужчине 25 лет. Он передвигался на поезде, который следовал из Риги в Москву. Обнаружили его пограничники во время проверки документов на станции «Себеж». Загранпаспорта у нарушителя не было, через границу мужчина проехал по паспорту гражданина России.

Раньше мужчина уже нарушал закон. В 2015 году его осудили на 14 месяцев заключения за публикацию в интернете экстремистских материалов. За нарушение правил пересечения границы россиянину предстоит выплатит штраф. Такое решение приняли надзорные органы после проведения проверки. Максимальное наказание за подобное правонарушение - тюремное заключение на срок от трех до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU