2019-03-10T12:51:44+03:00
Происшествия

Псковские пограничники задержали проехавшего через границу с Латвией по российскому паспорту мужчину

Раньше нарушитель привлекался к уголовной ответственности за публикацию экстремистских материалов
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
Поделиться:
Псковские пограничники выявили нарушителя, который ехал на поезде "Рига-Москва".Псковские пограничники выявили нарушителя, который ехал на поезде "Рига-Москва".Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
Изменить размер текста:

Псковские пограничники задержали мужчину, который пересек границу России и Латвии без загранпаспорта. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, нарушитель передвигался на поезде.

Мужчине 25 лет. Он передвигался на поезде, который следовал из Риги в Москву. Обнаружили его пограничники во время проверки документов на станции «Себеж». Загранпаспорта у нарушителя не было, через границу мужчина проехал по паспорту гражданина России.

Раньше мужчина уже нарушал закон. В 2015 году его осудили на 14 месяцев заключения за публикацию в интернете экстремистских материалов. За нарушение правил пересечения границы россиянину предстоит выплатит штраф. Такое решение приняли надзорные органы после проведения проверки. Максимальное наказание за подобное правонарушение - тюремное заключение на срок от трех до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Больше 11 тысяч тюльпанов не пропустили в Псковскую область сотрудники Россельхознадзора
В Пскове полностью восстановлено газоснабжение улиц Владимирская и Никольская
В Пскове наградили победителей конкурса эссе «Космос вчера, сегодня, завтра»
Флаг псковского проекта «Команда-2018» российские космонавты развернули на борту МКС
Спасатели просят псковичей соблюдать правила безопасности при сжигании чучела Масленицы
Пскович предлагает открыть в областной столице еще один роддом для создания конкурентной среды
В ближайшие часы в Псковской области ожидается значительное усиление ветра
Михаил Ведерников вместе с сыном поздравил псковичек во время прогулки по Золотой набережной
В Себежском районе на двух дорогах ввели ограничения из-за плохого состояния покрытия
Псковские спасатели рассказали о самых распространенных опасностях на праздниках