МЧС: Вечерние заморозки в Псковской области не смогут укрепить тающий лед
Псковские спасатели напомнили жителям региона о запрете выхода на лед водоемов. Как рассказали «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, даже вечерние заморозки не могут укрепить лед, а наоборот могут заманить рыбаков в ловушку.
С конца февраля в Псковской области установилась неустойчивая погода, но преобладание положительных температур продолжает увеличиваться. Лед теряет свою прочность, везде образуются промоины и трещины. Национальный центр по управлению кризисными ситуациями ежедневно включает Псковскую область в список регионов, где может произойти отрыв ледяных полей с рыбаками.
Спасатели напоминают, что никакая рыбалка не стоит такого риска, которому себя подвергают жители региона, когда выходят на лед Псковского, Чудского или Теплого озер. Лучше остаться дома, что оказаться в кризисной ситуации.
КСТАТИ
В Псковском районе на реке Каменка произошла трагедия: под лед провалился автомобиль. Один человек не смог выбраться из машины и погиб (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU