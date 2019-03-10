МЧС: Вечерние заморозки в Псковской области не смогут укрепить тающий лед

СЕГОДНЯ 13:27 2019-03-10T13:27:03+03:00

Сейчас на водоемах Псковской области можно запросто провалиться в холодную воду или остаться на дрейфующей льдине. Фото: Олег УКЛАДОВ

Спасатели напомнили о том, что выход на ледовую поверхность водоемов запрещен

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Псковские спасатели напомнили жителям региона о запрете выхода на лед водоемов. Как рассказали «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, даже вечерние заморозки не могут укрепить лед, а наоборот могут заманить рыбаков в ловушку.

С конца февраля в Псковской области установилась неустойчивая погода, но преобладание положительных температур продолжает увеличиваться. Лед теряет свою прочность, везде образуются промоины и трещины. Национальный центр по управлению кризисными ситуациями ежедневно включает Псковскую область в список регионов, где может произойти отрыв ледяных полей с рыбаками.

Спасатели напоминают, что никакая рыбалка не стоит такого риска, которому себя подвергают жители региона, когда выходят на лед Псковского, Чудского или Теплого озер. Лучше остаться дома, что оказаться в кризисной ситуации.

КСТАТИ

В Псковском районе на реке Каменка произошла трагедия: под лед провалился автомобиль. Один человек не смог выбраться из машины и погиб (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU