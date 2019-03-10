2019-03-10T17:06:18+03:00
Общество

Масленицу в центре Пскова не сожгли из-за плохой погоды

Организаторы вывезут чучело на окраину города, чтобы соблюсти меры безопасности [видео]
Виталий Суриков
Поделиться:
Погода внесла свои коррективы в праздник - Масленицу на Октябрьской площади не сожгли ради безопасности зрителей.Погода внесла свои коррективы в праздник - Масленицу на Октябрьской площади не сожгли ради безопасности зрителей.Фото: Владимир Кольцов
Изменить размер текста:

Масленицу в центре Пскова не сожгли из- за плохой погоды. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», организаторы так решили для безопасности зрителей.

В областной столице днем 10 марта установилась ветреная погода. Порывы юго-западных направлений достигали шести метров в секунду. Ближе в четырем часам дня пошел дождь.

Вместо сожжения чучела на Октябрьской площади выступил Псковский русский народный хор. Артисты водили вокруг Масленицы хоровод, после чего подключили к забавам зрителей.

Чучело масленицы все же сожгут, но уже за чертой города. Все, кто хотел кинуть маленькую Масленку в огонь, отдали ее артистам народного хора. Организаторы пообещали кинуть всех кукол в масленичный костер.

КСТАТИ

Октябрьская площадь будет перекрыта до 19.00. Масленичные гуляния продолжаются даже в плохую погоду.

Масленицу в центре Пскова не сожгли по соображениям безопасности..Её вывезут на окраину города и сожгут там.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС: Вечерние заморозки в Псковской области не смогут укрепить тающий лед
Псковские пограничники задержали проехавшего через границу с Латвией по российскому паспорту мужчину
Больше 11 тысяч тюльпанов не пропустили в Псковскую область сотрудники Россельхознадзора
В Пскове полностью восстановлено газоснабжение улиц Владимирская и Никольская
В Пскове наградили победителей конкурса эссе «Космос вчера, сегодня, завтра»
Флаг псковского проекта «Команда-2018» российские космонавты развернули на борту МКС
Спасатели просят псковичей соблюдать правила безопасности при сжигании чучела Масленицы
Пскович предлагает открыть в областной столице еще один роддом для создания конкурентной среды
В ближайшие часы в Псковской области ожидается значительное усиление ветра
Михаил Ведерников вместе с сыном поздравил псковичек во время прогулки по Золотой набережной
В Себежском районе на двух дорогах ввели ограничения из-за плохого состояния покрытия
Псковские спасатели рассказали о самых распространенных опасностях на праздниках