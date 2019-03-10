Масленицу в центре Пскова не сожгли из-за плохой погоды
Масленицу в центре Пскова не сожгли из- за плохой погоды. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», организаторы так решили для безопасности зрителей.
В областной столице днем 10 марта установилась ветреная погода. Порывы юго-западных направлений достигали шести метров в секунду. Ближе в четырем часам дня пошел дождь.
Вместо сожжения чучела на Октябрьской площади выступил Псковский русский народный хор. Артисты водили вокруг Масленицы хоровод, после чего подключили к забавам зрителей.
Чучело масленицы все же сожгут, но уже за чертой города. Все, кто хотел кинуть маленькую Масленку в огонь, отдали ее артистам народного хора. Организаторы пообещали кинуть всех кукол в масленичный костер.
КСТАТИ
Октябрьская площадь будет перекрыта до 19.00. Масленичные гуляния продолжаются даже в плохую погоду.
Масленицу в центре Пскова не сожгли по соображениям безопасности..Её вывезут на окраину города и сожгут там.
ИСТОЧНИК KP.RU