СЕГОДНЯ 16:53 2019-03-10T17:06:18+03:00

Погода внесла свои коррективы в праздник - Масленицу на Октябрьской площади не сожгли ради безопасности зрителей. Фото: Владимир Кольцов

Организаторы вывезут чучело на окраину города, чтобы соблюсти меры безопасности [видео]

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Масленицу в центре Пскова не сожгли из- за плохой погоды. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», организаторы так решили для безопасности зрителей.

В областной столице днем 10 марта установилась ветреная погода. Порывы юго-западных направлений достигали шести метров в секунду. Ближе в четырем часам дня пошел дождь.

Вместо сожжения чучела на Октябрьской площади выступил Псковский русский народный хор. Артисты водили вокруг Масленицы хоровод, после чего подключили к забавам зрителей.

Чучело масленицы все же сожгут, но уже за чертой города. Все, кто хотел кинуть маленькую Масленку в огонь, отдали ее артистам народного хора. Организаторы пообещали кинуть всех кукол в масленичный костер.

КСТАТИ

Октябрьская площадь будет перекрыта до 19.00. Масленичные гуляния продолжаются даже в плохую погоду.

Масленицу в центре Пскова не сожгли по соображениям безопасности..Её вывезут на окраину города и сожгут там.

ИСТОЧНИК KP.RU