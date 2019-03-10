2019-03-10T19:07:45+03:00
Общество

В Пскове пройдут соревнования для команд под названием «Неделя здоровья»

На протяжении пяти дней участники будут заниматься разнообразными видами спорта
Виталий Суриков
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Пять дней участники соревнований будут заниматься разными видами спорта. Фото: "Молодежный центр" Пскова.Пять дней участники соревнований будут заниматься разными видами спорта. Фото: "Молодежный центр" Пскова.
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В Пскове пройдут командные соревнования под названием «Неделя здоровья». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в муниципальном молодежном центре, подобное мероприятие проходит пятый год подряд.

«Неделя здоровья» пройдет с 18 по 22 марта. К участию допускаются команды из шести человек. Обязательным условием является наличие в команде минимум двух девушек. Каждый день участников ждут новые активности.

Например, в первый день команды сразятся в волейбольном матче. На следующий день команды ждет обширный фитнес-тест. Он включает в себя скалодром, батуды, головоломки и многое другое. Также участники займутся плаванием, поиграют в боулинг и померятся силами в армрестлинге.

Дополнительные очки команда может получить за единый стиль. К участию приглашаются псковичи и псковички в возрасте от 14 до 30 лет.

КОНКРЕТНО

Зарегистрироваться на «Неделю здоровья» можно до 15 марта на сайте молодежного центра Пскова. Узнать интересующую информацию можно по телефону: 8 (8112) 56-44-44

ИСТОЧНИК KP.RU

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