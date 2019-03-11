2019-03-11T09:39:33+03:00
Происшествия

В Красногородском районе пожилая женщина погибла во время пожара в собственном доме

Возможной причиной возгорания стала неосторожности при использовании печного отопления
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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За три выходных дня в псковской области в пожарах погиб только один человек.За три выходных дня в псковской области в пожарах погиб только один человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В деревне Платишино Красногородского района произошел пожар в жилом доме. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды — Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, на место происшествия выехали две пожарные машины и пять спасателей.

- Вызов на пульт диспетчера поступил 9 марта в 15.55, - отметил сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - Во время обследования дома спасатели обнаружили тело хозяйки - женщины 1935 года рождения.

После обследования места пожара эксперты определили предположительную версию возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления. Пожарным удалось спасти от огня 7 надворных построек и жилой дом.

КСТАТИ

Накануне ночью в деревне Лобановщина Гдовского района сгорели жилой дом и баня. Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки на вводе. Пожарным удалось спасти от огня 3 автомобиля и 3 соседних дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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