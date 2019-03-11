СЕГОДНЯ 10:12 2019-03-11T10:12:04+03:00

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Псковские спасатели обезвредили артиллерийский снаряд в Стругокрасненском районе. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, взрывоопасный предмет находился рядом с деревней Мараморочка.

- Сообщили о взрывоопасном предмете жители деревни 8 марта, - заметил сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - на вызов выехала группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова.

Сотрудники МЧС прибыли на место и исследовали взрывоопасный объект. Им оказался 45-ти миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны. Он пролежал в земле больше 70 лет и во время таяния снега оказался на поверхности. Спасатели оградили опасную зону вокруг взрывоопасного предмета и обезвредили его. Теперь снаряд не угрожает жителям ближайших деревень.

ИСТОЧНИК KP.RU