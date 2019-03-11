2019-03-11T10:44:31+03:00
Происшествия

В Локнянском районе мужчина продал знакомым бижутерию по цене золотых украшений

Теперь злоумышленник отправится в тюрьму
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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За обман своих знакомых житель Локнянского района получил 9 месяцев заключения.За обман своих знакомых житель Локнянского района получил 9 месяцев заключения.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Локнянском районе суд вынес обвинительное заключение в отношении мужчины, который торговал обычной дешевой бижутерией под видом драгоценностей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, мошенник обнанул таким образом несколько человек.

Злоумышленник приобрел на вещевом рынке обычную бижутерию: цепочку золотистого цвета и кольца с стеклянными вставками из недрагоценных металлов на общую сумму 200 рублей. Потом обратился к своим знакомым, проживавшим с ним на одной улице, с предложением купить украшения за круглую сумму. Мошенник утверждал, что все изделия из драгоценных металлов. Наивные покупатели не заметили подвоха в предложении продавца украшений и приобрели их.

Кроме того, у мужчины уже имелась непогашенная условная судимость за схожее преступление, что послужило отягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Ближайшие 9 месяцев он проведет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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