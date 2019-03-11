Эстонские железнодорожники назвали возможным восстановление маршрута «Таллин – Тарту – Псков»

СЕГОДНЯ 11:41 2019-03-11T12:00:01+03:00

Между Псковом и Таллином, возможно, восстановят железнодорожное сообщение, закрытое больше 25 лет назад. Фото: Владимир Кольцов

Данный маршрут закрыли больше 25 лет назад

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Эстонская государственная компания «Эстонская железная дорога» рассматривает возможность восстановления сообщения Таллина с Псковом через Тарту. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды – Псков», об этом сообщает эстонское издание Stolitsa, ссылаясь на прямую речь директора по развитию «Эстонской железной дороги» Артура Райхманна.

По его словам, это даст возможность разнообразить выбор международных маршрутов как для эстонцев, так и для жителей России. Таким образом, Псков может стать транспортным узлом, соединяющим Москву и Санкт-Петербург с Таллином. Эстонцам станет проще путешествовать по России, а россиянам из Таллина откроются всевозможные европейские направления.

Окончательное решение и возможные сроки восстановления маршрута обещают огласить к августу 2019 года. Раньше данные маршруты обслуживали поезда №68 и №34, однако после распада СССР сообщение прекратилось.

ИСТОЧНИК KP.RU