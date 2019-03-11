В Пскове будущих новоселов приглашают в Тур по новостройкам

СЕГОДНЯ 12:12 2019-03-11T12:12:27+03:00

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Издание «Комсомольской правды – Псков» предлагает своим читателям, мечтающим о новенькой квартире, стать участниками Тура по новостройкам. Ближайший пройдет 16 марта.

Увидеть можно сразу четыре жилых комплекса на Запсковье и Завеличье. В перечне: ЖК «Европа» (Пражская 8/12); ЖК «Образцовый квартал» (Крестки, 7); ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10); «Пятый элемент» (Инженерная, 110). А это очень удобно для тех, кто отдает предпочтение той или другой части города, у кого поблизости живут родственники или находится место работы, учебы детей.

В рамках Тура по новостройкам будущие новоселы смогут не просто побывать в новеньких многоэтажках и своими глазами увидеть планировку квартир, но и пообщаются с представителями застройщика, получат ответы на все свои вопросы о строительных материалах, особенностях работы систем отопления, вентиляции, подачи воды и канализования. В таких поездках можно договориться о наиболее подходящих способах оплаты покупки жилья, узнать о планах по благоустройству микрорайона.

СПРАВКА «КП

Для участия в Туре необходимо записаться, ведь количество мест ограничено. Телефон: (8112) 702-042.

Поездка запланирована на 16 марта. Отъезд от редакции «Комсомольской правды - Псков» (Пароменская, 21/33) в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU