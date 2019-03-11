Скончался экс-глава Псковского района Владимир Шураев

СЕГОДНЯ 12:33 2019-03-11T16:03:53+03:00

11 марта 2019 года ушел из жизни Владимир Шураев. Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

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Скончался бывший глава Псковского района, экс-начальник управления внутренней политики и комитета по вопросам местного самоуправления администрации Псковской области Владимир Шураев. Его не стало 11 марта после продолжительной болезни, с которой он вел борьбу все последнее время, и которая стала причиной ухода с должности руководителя управления.

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, все парламентарии заксобрания выражают свое соболезнование родственникам и близким друзьям Владимира Шураева.

Свои соболезнования выразили и сотрудники администрации Псковской области.

Он ушел на 62-м году жизни.

Отпевание Владимира Николаевича пройдет 13 марта в деревне Писковичи. Церемония начнется в 10.30 в церкви Матфея Апостола погоста Неготь.

СПРАВКА «КП»

Владимир Владимирович Шураев дважды избирался на пост главы Псковского района, до этого работал заместителем главы.

В 2013 году пришел на работу в администрацию Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU