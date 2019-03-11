Скончался экс-глава Псковского района Владимир Шураев
Скончался бывший глава Псковского района, экс-начальник управления внутренней политики и комитета по вопросам местного самоуправления администрации Псковской области Владимир Шураев. Его не стало 11 марта после продолжительной болезни, с которой он вел борьбу все последнее время, и которая стала причиной ухода с должности руководителя управления.
Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, все парламентарии заксобрания выражают свое соболезнование родственникам и близким друзьям Владимира Шураева.
Свои соболезнования выразили и сотрудники администрации Псковской области.
Он ушел на 62-м году жизни.
Отпевание Владимира Николаевича пройдет 13 марта в деревне Писковичи. Церемония начнется в 10.30 в церкви Матфея Апостола погоста Неготь.
СПРАВКА «КП»
Владимир Владимирович Шураев дважды избирался на пост главы Псковского района, до этого работал заместителем главы.
В 2013 году пришел на работу в администрацию Псковской области.
ИСТОЧНИК KP.RU