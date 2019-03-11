В Псковской области до конца марта на маршруты выйдет 21 новый школьный автобус
В Псковской области в преддверии весенней распутицы вводят в эксплуатацию 21 новый автобус для доставки школьников к местам обучения. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе «Псковпассажиравтотранс», автобусы уже прошли полную процедуру приемки, технического обслуживания и регистрации в ГИБДД. Это значит, что все они будут отправлены по местам распределения до конца месяца.
Все транспортные средства имеют усовершенствованные проходные возможности для езды по проселочным дорогам для более безопасной и надежной доставки детей в любую погоду. Автобусы будут доставлять школьников из удаленных деревень в районные центры к местам учебы, поскольку с приходом весны кардинально ухудшается качество проселочных дорог.
КСТАТИ
Псковская область получила 26 новых школьных автобусов. Торжественное вручение ключей состоялось 8 февраля (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU