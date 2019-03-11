2019-03-11T13:55:01+03:00
Общество

В Псковской области до конца марта на маршруты выйдет 21 новый школьный автобус

Автобусы будут распределены по всем районам области до конца месяца
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
Новые школьные автобусы выйдут на маршруты уже к концу марта.Новые школьные автобусы выйдут на маршруты уже к концу марта.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
Изменить размер текста:

В Псковской области в преддверии весенней распутицы вводят в эксплуатацию 21 новый автобус для доставки школьников к местам обучения. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе «Псковпассажиравтотранс», автобусы уже прошли полную процедуру приемки, технического обслуживания и регистрации в ГИБДД. Это значит, что все они будут отправлены по местам распределения до конца месяца.

Все транспортные средства имеют усовершенствованные проходные возможности для езды по проселочным дорогам для более безопасной и надежной доставки детей в любую погоду. Автобусы будут доставлять школьников из удаленных деревень в районные центры к местам учебы, поскольку с приходом весны кардинально ухудшается качество проселочных дорог.

КСТАТИ

Псковская область получила 26 новых школьных автобусов. Торжественное вручение ключей состоялось 8 февраля (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пскове 21 школьник поборется за звание «Ученик года – 2019»
В Полистовском заповеднике фотоловушка запечатлела трех лосей
Скончался экс-глава Псковского района Владимир Шураев
В Пскове будущих новоселов приглашают в Тур по новостройкам
Эстонские железнодорожники назвали возможным восстановление маршрута «Таллин – Тарту – Псков»
В Локнянском районе мужчина продал знакомым бижутерию по цене золотых украшений
Псковские спасатели обезвредили артиллерийский снаряд в Стругокрасненском районе
В Красногородском районе пожилая женщина погибла во время пожара в собственном доме
В Пскове пройдут соревнования для команд под названием «Неделя здоровья»
Масленицу в центре Пскова не сожгли из-за плохой погоды
МЧС: Вечерние заморозки в Псковской области не смогут укрепить тающий лед
Псковские пограничники задержали проехавшего через границу с Латвией по российскому паспорту мужчину
Больше 11 тысяч тюльпанов не пропустили в Псковскую область сотрудники Россельхознадзора
В Пскове полностью восстановлено газоснабжение улиц Владимирская и Никольская
В Пскове наградили победителей конкурса эссе «Космос вчера, сегодня, завтра»
Флаг псковского проекта «Команда-2018» российские космонавты развернули на борту МКС
Спасатели просят псковичей соблюдать правила безопасности при сжигании чучела Масленицы
Пскович предлагает открыть в областной столице еще один роддом для создания конкурентной среды
В ближайшие часы в Псковской области ожидается значительное усиление ветра
Михаил Ведерников вместе с сыном поздравил псковичек во время прогулки по Золотой набережной
В Себежском районе на двух дорогах ввели ограничения из-за плохого состояния покрытия
Псковские спасатели рассказали о самых распространенных опасностях на праздниках