2019-03-11T17:53:31+03:00
Общество

В Пскове определили первоочередные для благоустройства общественные территории

Точку в открытом голосовании поставила конкурсная комиссия
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Итоги интернет-голосования признаны действительными, а А победители утверждены конкурсной комиссией.Итоги интернет-голосования признаны действительными, а А победители утверждены конкурсной комиссией.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В Пскове подвели итоги открытого интернет-голосования, которое провели для выявления первоочередных для благоустройства общественных территорий. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации муниципалитета, объявление итогов затянулось из-за выявления в голосовании накруток.

Как выяснила техническая служба администрации Пскова, многие голоса были присланы с одного и того же устройства с одинаковым IP-адресом, что является открытым жульничеством. Специалисты провели тщательный анализ, после чего стало известно количество реальных, «живых» голосов - их набралось всего 7173.

Общественная комиссия, которая будет контролировать ход работ, утвердила список первоочередных общественных территорий на основе голосования – это сквер на Технической,14; территория между детским садом №50, №48 и школой №24; парк вдоль Сиреневого бульвара и территория между домами №26 по улице Коммунальной, 27 и по улице Народной, детский сад «Кораблик».

Средства на финансирование работ городские власти выделят из муниципального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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