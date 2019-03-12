В Островском районе из-за неисправности печи сгорел жилой дом

СЕГОДНЯ 10:00 2019-03-12T10:00:47+03:00

В Псковской области за прошедшие суки произошло два пожара. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Во время пожара никто не пострадал

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В деревне Матюгино Островского района сгорел жилой дом. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, во время инцидента никто не пострадал.

- Предположительная причина возгорания, установленная экспертами, - неисправность печи, - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - На место происшествия выезжали две пожарные машины и семь спасателей. Сообщение о происшествии поступило 12 марта в 15.36. От огня пожарным удалось спасти стоящую рядом хозяйственную постройку.

В этот же день спасатели Псковского района тоже выезжали на вызов. Из-за нарушения правил безопасности при использовании печи произошел пожар в деревне Стремутка. Полностью сгорело бесхозное строение. На место происшествия выезжали две пожарные машины. Пожар тушили шесть спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU