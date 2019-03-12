В Псковской области наградят талантливых детей

СЕГОДНЯ 10:27 2019-03-12T12:31:42+03:00

В Пушкинских Горах пройдет очередной этап фестиваля "Мы из будущего". Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

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В Пушкинских Горах пройдет третий зональный этап областного фестиваля по выявлению и поддержке талантливых детей «Мы из будущего». Дата проведения мероприятия – 16 марта, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области.

Более 250 детей из восьми районов региона поднимутся на сцену. Это победители двух предшествующих этапов. Но и данный пока еще не финал. В Порхове 24 марта пройдет следующий концерт-смотр. А вот самые сильные и талантливые ребята выйдут на сцену в Опочке в октябре 2019 года.

СПРАВКА «КП»

В списке сильнейших школьники из: Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого, Красногородского, Опочецкого, Локнянского, Себежского и Усвятского районов.

Организаторами фестиваля талантливых детей выступает Псковский областной центр народного творчества при поддержке комитета по культуре Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU