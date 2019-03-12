2019-03-12T11:56:08+03:00
Происшествия

В Пустошкинском районе пьяный водитель чуть не разбился насмерть вместе с маленьким сыном

В ближайшие три года мужчина больше не сядет за руль
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Пскович раскаялся в содеянном, поэтому суд смягчил наказание.Пскович раскаялся в содеянном, поэтому суд смягчил наказание.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В Опочецком районе прошел суд над водителем, который попал в ДТП вместе со своим маленьким сыном. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, мужчина был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел 22 мая 2018 года. Мужчина, несмотря на неадекватное состояние, сел за руль своего автомобиля. На заднее пассажирское сидение усадил своего малолетнего сына. Детского кресла, в которое обязательно нужно усаживать ребенка, у него не оказалось.

В районе деревни Речка Пустошкинского района водитель не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в бетонное ограждение моста как раз той стороной, где и сидел ребенок. В результате аварии малыш сильно пострадал.

Водитель полностью раскаялся в том, что произошло, поэтому суд смягчил наказание. Мужчину приговорили к 450 часам принудительных работ. За руль мужчина не сядет ближайшие три года..

ИСТОЧНИК KP.RU

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