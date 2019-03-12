В Пустошкинском районе пьяный водитель чуть не разбился насмерть вместе с маленьким сыном
В Опочецком районе прошел суд над водителем, который попал в ДТП вместе со своим маленьким сыном. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, мужчина был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Инцидент произошел 22 мая 2018 года. Мужчина, несмотря на неадекватное состояние, сел за руль своего автомобиля. На заднее пассажирское сидение усадил своего малолетнего сына. Детского кресла, в которое обязательно нужно усаживать ребенка, у него не оказалось.
В районе деревни Речка Пустошкинского района водитель не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в бетонное ограждение моста как раз той стороной, где и сидел ребенок. В результате аварии малыш сильно пострадал.
Водитель полностью раскаялся в том, что произошло, поэтому суд смягчил наказание. Мужчину приговорили к 450 часам принудительных работ. За руль мужчина не сядет ближайшие три года..
ИСТОЧНИК KP.RU