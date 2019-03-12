Обвиняемого в краже жителя Молдовы задержали псковские пограничники

СЕГОДНЯ 12:12 2019-03-12T12:12:25+03:00

На родине мужчина был объявлен в розыск, ему грозит провести за решеткой от 2 до 6 лет

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На российско-латвийской границе задержали гражданина Молдовы, объявленного в федеральный розыск. Задержание произвели сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ведомства. 37-летний иностранец прибыл в пункт пропуска «Бурачки» и намеревался ехать дальше, но при проверке документов выяснилось, что мужчину ищут правоохранительные органы Молдовы.

На родине он проходит в качестве подозреваемого в уголовном деле о краже (п.3 ч.2 ст.186 УК Республики Молдова).

Судя по всему, чтобы избежать наказания, гражданин и подался в бега, ведь дома ему грозит срок от 2 до 6 лет лишения свободы и солидный штраф.

В ведомстве уточнили, что согласно правилам, мужчину передали сотрудникам полиции в городе Себеже, далее правоохранительные органы будут связываться с коллегами в Молдове.

ИСТОЧНИК KP.RU