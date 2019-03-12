Жителя Пскова наказали за пьяную кражу

СЕГОДНЯ 14:58 2019-03-12T14:58:21+03:00

В Пскове мужчине вынесли приговор за кражу - воспользовавшись тем, что пьяненький приятель уснул, он прихватил мобильный телефон и деньги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После застолья у уснувшего приятеля он забрал мобильный телефон и деньги из барсетки

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Жителя Пскова приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно. Таково наказание за кражу чужого имущества, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре областной столицы. 37-летний мужчина позарился на деньги и мобильный телефон своего приятеля.

Дело было в конце октября прошлого года. Мужчины вместе выпивали. Застолье удалось на славу, один из собутыльников уснул. А вот его знакомый кинулся в буквальном смысле искать, где деньги лежат у приятеля. Добычей стал мобильный телефон стоимостью чуть более 7 тысяч рублей и 32 тысячи рублей, лежавших в барсетке уснувшего товарища.

Выспавшись, пострадавший рыдать не стал, пошел в полицию.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал псковича виновным в совершении кражи.

Приговор – 1,5 года лишения своды условно с испытательным сроком на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU