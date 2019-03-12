Жителя Пскова наказали за пьяную кражу
Жителя Пскова приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно. Таково наказание за кражу чужого имущества, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре областной столицы. 37-летний мужчина позарился на деньги и мобильный телефон своего приятеля.
Дело было в конце октября прошлого года. Мужчины вместе выпивали. Застолье удалось на славу, один из собутыльников уснул. А вот его знакомый кинулся в буквальном смысле искать, где деньги лежат у приятеля. Добычей стал мобильный телефон стоимостью чуть более 7 тысяч рублей и 32 тысячи рублей, лежавших в барсетке уснувшего товарища.
Выспавшись, пострадавший рыдать не стал, пошел в полицию.
Было возбуждено уголовное дело. Суд признал псковича виновным в совершении кражи.
Приговор – 1,5 года лишения своды условно с испытательным сроком на 1 год.
ИСТОЧНИК KP.RU