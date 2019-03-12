Валерий Тюменцев может покинуть пост директора псковского предприятия «Северо-Западный ЦСМ»

СЕГОДНЯ 16:19 2019-03-12T16:19:23+03:00

Валерий Тюменцев продолжает работать на должности директора "Северо-Западного ЦСМ" и не комментирует слухи о сложении полномочий. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Он занимал эту должность на протяжении пяти лет

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Валерий Тюменцев может покинуть пост директора псковского муниципального предприятия «Северо-Западный центр социологии и маркетинга». Как передает Псковское агентство информации, точной даты отстранения от должности пока что нет.

- Пока я буду исполнять обязанности директора, - заметил Валерий Тюменцев, занимающий этот пост с 2013 года. - Пока распоряжения [об освобождении от должности] нет.

Информация о том, что Валерий Тюменцев покинет свою должность появилась вместе с информацией о том, что у него заканчивается трудовой контракт. Новое соглашение менеджеру пока что не предлагают. В пресс-службе администрации муниципалитета отказались давать какие-либо комментарии по этой теме, сославшись на отсутствие конкретной информации.

- Пересуды мы комментировать не можем, - сообщили в пресс-службе, - Как только появится официальная информация, мы сразу же ее опубликуем.

СПРАВКА «КП»

Перед должностью директора псковского МП «Северо-Западный ЦСМ» Валерий Тюменцев был председателем муниципального координационного совета «Единой России» а Пскове. За время работы на поприще социологии и маркетинга дважды становился победителем премии «Кадровый резерв - профессиональная команда страны».

ИСТОЧНИК KP.RU