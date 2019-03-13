2019-03-13T09:54:37+03:00
Общество

В Пскове пройдут уроки по подготовке к «Тотальному диктанту» 2019 года

Участникам предлагают посетить четыре урока, на которых они повторят правила орфографии и пунктуации
Виталий Суриков
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За четыре урока организаторы "Тотального диктанта" подготовят псковичей к написанию текста.За четыре урока организаторы "Тотального диктанта" подготовят псковичей к написанию текста.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Пскове в проектном офисе «Команды-2018» пройдут подготовительные уроки к «Тотальному диктанту». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» организаторы мероприятия, участники смогут повторить правила орфографии и пунктуации.

Акция получила название «Русский по пятницам». Всего пройдет четыре урока. Всё, что лекторы расскажут на них, будет связано с текстом диктанта, который выбран экспертным советом. Также будут учтены ошибки с прошлого года.

Для тех, кто не сможет поучаствовать в подготовительных уроках, экспертный совет акции подготовит онлайн-курсы.

КОНКРЕТНО

Подготовительные уроки к «Тотальному диктанту» пройдут в проектном офисе «Команды-2018» по адресу: улица Некрасова, дом №19. Предварительно зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ. В первый день урок начнется в 19.00. Сам «Тотальный диктант» пройдет 13 апреля.

КСТАТИ

В 2018 году на «Тотальном диктанте» участники писали текст Гузели Яхиной. Всего в акции приняло участие 237 человек. Отметку «отлично» получили около 10% псковичей (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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