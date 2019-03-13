2019-03-13T10:19:05+03:00
Общество

Больница в Дно после ремонта станет доступнее

Здесь создадут условия для передвижения маломобильных граждан
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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В Дно идет ремонт больницы, завершить его планируют к концу июня 2019 года.В Дно идет ремонт больницы, завершить его планируют к концу июня 2019 года.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Ремонтные работы ведутся в эти дни в здании Дновской больницы, которая является филиалом Порховской межрайонной. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, после их завершения медучреждение станет более доступным для различных групп пациентов, в том числе маломобильных.

Предполагается выполнить перепланировку помещений, создать отдельный вход для флюорографического кабинета, заменить лифт.

Накануне в больнице побывал глава региона Михаил Ведерников. Руководитель комитета здравоохранения Марина Гаращенко рассказала, что после ремонта можно будет разделить потоки пациентов, ожидание станет более комфортным, по зданию смогут беспрепятственно передвигаться люди на инвалидных колясках. Все это создает условия для включения филиала в проект «Бережливая поликлиника».

СПРАВКА «КП»

Сейчас работы выполнены на разных участках на 30 - 50 процентов. Завершить ремонт планируется к концу июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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