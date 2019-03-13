2019-03-13T10:31:18+03:00
Общество

Псковский филиал Tele2 возглавил Сергей Мартынов

До недавнего времени он возглавлял кировский филиал «Почты России»
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Сергей Мартынов возглавил псковский филиал Tele2. Фото: пресс-служба компании.Сергей Мартынов возглавил псковский филиал Tele2. Фото: пресс-служба компании.
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Tele2 объявила о назначении директором филиала Tele2 в Псковской области Сергея Мартынова. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе компании, главной задачей нового руководителя станет усиление рыночных позиций Tele2, развитие сети дистрибуции, реализация мер по увеличению абонентской базы.

- Сергей Мартынов имеет богатый опыт работы в телекоммуникационной сфере. Он прекрасно разбирается в технической специфике развития инфраструктуры мобильной связи, умеет выстраивать бизнес-процессы в условиях высококонкурентного рынка. Рад приветствовать Сергея в команде Tele2. Уверен, что его управленческий опыт и знания в телекоммуникационной сфере помогут усилить позиции компании в Псковской области, - отметил директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергей Тимошин.

СПРАВКА «КП»

Сергей Мартынов родился в Суздали в 1970 году. Окончил Владимирский государственный университет по специальности «Инженер-радиотехник», Владимирский юридический институт - «Юриспруденция», Международный институт менеджмента «ЛИНК» - «Менеджмент».

До недавнего времени он работал директором кировского филиала «Почты России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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