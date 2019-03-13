Псковский филиал Tele2 возглавил Сергей Мартынов
Tele2 объявила о назначении директором филиала Tele2 в Псковской области Сергея Мартынова. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе компании, главной задачей нового руководителя станет усиление рыночных позиций Tele2, развитие сети дистрибуции, реализация мер по увеличению абонентской базы.
- Сергей Мартынов имеет богатый опыт работы в телекоммуникационной сфере. Он прекрасно разбирается в технической специфике развития инфраструктуры мобильной связи, умеет выстраивать бизнес-процессы в условиях высококонкурентного рынка. Рад приветствовать Сергея в команде Tele2. Уверен, что его управленческий опыт и знания в телекоммуникационной сфере помогут усилить позиции компании в Псковской области, - отметил директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергей Тимошин.
СПРАВКА «КП»
Сергей Мартынов родился в Суздали в 1970 году. Окончил Владимирский государственный университет по специальности «Инженер-радиотехник», Владимирский юридический институт - «Юриспруденция», Международный институт менеджмента «ЛИНК» - «Менеджмент».
До недавнего времени он работал директором кировского филиала «Почты России».
ИСТОЧНИК KP.RU