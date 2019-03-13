2019-03-13T11:11:06+03:00
Общество

Псковские пограничники задержали 15 тонн польских яблок, 4 тонны мяса и металлолом

Грузы перевозились с нарушением правил транспортировки и без документов
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Автомобили с грузами направлялись в Россию со стороны Белоруссии.Автомобили с грузами направлялись в Россию со стороны Белоруссии.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Псковские пограничники не пропустили в Россию 44 тонны грузов. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, на товары у водителей отсутствовали сопроводительные документы.

Первое задержание произошло в Себежском районе. У деревни Бояриново пограничники остановили два грузовика, в кузовах которых было 15 тонн польских яблок. Официальных документов у водителей не было. Они везли груз на продажу в России.

Грузовик с 4 тоннами говядины задержали недалеко от Невеля, в деревне Плиссы. Водитель нарушал все возможные правила транспортировки мяса.

Также пограничники задержали автомобиль, который вез 25 тонн металлолома неизвестного происхождения. Направлялся транспорт из Белоруссии.

Пограничники задержали все три груза и передали их для проверки надзорным органам. Перевозчикам незаконных товаров грозит административное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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