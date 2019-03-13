Псковский губернатор потребовал от строителей школы в Дно вернуться в график
В городе Дно Псковской области продолжается строительство нового здания школы, рассчитанной на 500 мест. По проекту первый звонок должен прозвенеть здесь 1 сентября 2019 года. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации региона, на данный момент есть небольшое отставание от графика – около 2 недель.
Накануне на строительной площадке на улице Дзержинского, 17 побывал губернатор Михаил Ведерников потребовал от руководства порядной организации в течение ближайших 11 дней наверстать упущенное и вернуться в график запланированных работ.
Известно, что за ходом строительства он наблюдает со своего рабочего места в режиме онлайн – на стройплощадке есть камеры видеонаблюдения. Однако особо за качеством следят не только местные власти, но и родители школьников. Уже сейчас они делают замечания о выбранных для здания стеклопакетах. Но подрядчик аргументирует, что они не уступают многим аналогам.
СПРАВКА «КП»
Здание школы в Дно было возведено в 1947 году и признано аварийным.
Строительство новой школы финансируется из федерального и областного бюджетов. Вложения в общей сложности составляют порядка 378 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU