Псковский губернатор потребовал от строителей школы в Дно вернуться в график

СЕГОДНЯ 11:11 2019-03-13T14:04:00+03:00

В Дно новая школа откроет двери для учеников 1 сентября 2019 года. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Отставание пока составляет около двух недель

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В городе Дно Псковской области продолжается строительство нового здания школы, рассчитанной на 500 мест. По проекту первый звонок должен прозвенеть здесь 1 сентября 2019 года. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации региона, на данный момент есть небольшое отставание от графика – около 2 недель.

Накануне на строительной площадке на улице Дзержинского, 17 побывал губернатор Михаил Ведерников потребовал от руководства порядной организации в течение ближайших 11 дней наверстать упущенное и вернуться в график запланированных работ.

Известно, что за ходом строительства он наблюдает со своего рабочего места в режиме онлайн – на стройплощадке есть камеры видеонаблюдения. Однако особо за качеством следят не только местные власти, но и родители школьников. Уже сейчас они делают замечания о выбранных для здания стеклопакетах. Но подрядчик аргументирует, что они не уступают многим аналогам.

СПРАВКА «КП»

Здание школы в Дно было возведено в 1947 году и признано аварийным.

Строительство новой школы финансируется из федерального и областного бюджетов. Вложения в общей сложности составляют порядка 378 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU