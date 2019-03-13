2019-03-13T11:58:25+03:00
Конкурсы и тесты

В Псковской области через три дня завершится прием бланков «Губернаторского дневника» за зимние месяцы

Итоги второго триместра подведут в редакции 16 марта
Виталий Суриков
Поделиться:
12 победителей акции отправятся на чаепитие к губернатору псковской области Михаилу Ведерникову.12 победителей акции отправятся на чаепитие к губернатору псковской области Михаилу Ведерникову.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
Изменить размер текста:

В Псковской области через три дня завершается прием бланков «Губернаторского дневника» за зимние месяцы. Редакция газеты «Комсомольская правда - Псков» подведет итоги второго триместра 16 марта.

Первыми свои бланки на участие в акции прислали ученики Пустошкинского центра образования. Сразу шесть ребят из этого образовательного учреждения теперь участвуют в подведении итогов зимнего периода обучения. Все вместе за декабрь, январь и февраль они заработали почти 800 отметок «отлично».

Прием заявок продлится до 15 марта. Бланки можно принести в редакцию издания по адресу: улица Пароменская, дом№21/33, 3 этаж, 27 кабинет. Также их можно прислать по электронной почте: info@pskovkp.ru.

КСТАТИ

Первую четверку школьников составили ученицы из Пскова, Острова, Стругокрасненского и Бежаницкого районов (подробнее). А все 12 победителей получат путевки в детские лагеря.

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Акция «Губернаторский дневник» в Пскове»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Региональное УФАС обязало власти Псковского района демонтировать четыре рекламные конструкции
В Пскове военнослужащий избил своего подчиненного
На трассе из Пскова в Петербург на восемь месяцев ограничат движение из-за ремонта моста
В одной из школ Палкинского района детей не стали кормить по субботам
В Дно создадут молодежный центр
Псковский губернатор потребовал от строителей школы в Дно вернуться в график
Псковские пограничники задержали 15 тонн польских яблок, 4 тонны мяса и металлолом
Псковский филиал Tele2 возглавил Сергей Мартынов
Больница в Дно после ремонта станет доступнее
В Пскове пройдут уроки по подготовке к «Тотальному диктанту» 2019 года
В Пскове вынесли приговор совершившему кражу с взломом мужчине
Валерий Тюменцев может покинуть пост директора псковского предприятия «Северо-Западный ЦСМ»
Жителя Пскова наказали за пьяную кражу
Похитители в масках задержаны в Псковской области
В Локнянском районе молодой человек поссорился с женщиной и сжег ее дом
Обвиняемого в краже жителя Молдовы задержали псковские пограничники
В Пустошкинском районе пьяный водитель чуть не разбился насмерть вместе с маленьким сыном
В Псковской области наградят талантливых детей
В Островском районе из-за неисправности печи сгорел жилой дом
В Пскове определили первоочередные для благоустройства общественные территории
В Пскове 21 школьник поборется за звание «Ученик года – 2019»
В Псковской области до конца марта на маршруты выйдет 21 новый школьный автобус
В Полистовском заповеднике фотоловушка запечатлела трех лосей