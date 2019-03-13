В Псковской области через три дня завершится прием бланков «Губернаторского дневника» за зимние месяцы

СЕГОДНЯ 11:58 2019-03-13T11:58:25+03:00

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В Псковской области через три дня завершается прием бланков «Губернаторского дневника» за зимние месяцы. Редакция газеты «Комсомольская правда - Псков» подведет итоги второго триместра 16 марта.

Первыми свои бланки на участие в акции прислали ученики Пустошкинского центра образования. Сразу шесть ребят из этого образовательного учреждения теперь участвуют в подведении итогов зимнего периода обучения. Все вместе за декабрь, январь и февраль они заработали почти 800 отметок «отлично».

Прием заявок продлится до 15 марта. Бланки можно принести в редакцию издания по адресу: улица Пароменская, дом№21/33, 3 этаж, 27 кабинет. Также их можно прислать по электронной почте: info@pskovkp.ru.

КСТАТИ

Первую четверку школьников составили ученицы из Пскова, Острова, Стругокрасненского и Бежаницкого районов (подробнее). А все 12 победителей получат путевки в детские лагеря.

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ИСТОЧНИК KP.RU