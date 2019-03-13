В Дно создадут молодежный центр

СЕГОДНЯ 12:05 2019-03-13T12:05:49+03:00

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В Дно на базе дома культуры создадут современный молодежный центр. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, Михаил Ведерников вчера посетил районный центр и проверил ход проведения работ на разных объектах.

За несколько лет в доме культуры проведен внушительный объем капитальных работ – от ремонта отдельных помещений до открытия нового кинозала. Дело за малым – косметическая отделка уже отремонтированных помещений, а также приобретение оборудования и новой мебели. На эти цели согласно сметам в сумме потребуются примерно 612 тысяч рублей. Губернатор, в свою очередь, посоветовал не тянуть с составлением сметы, а также пообещал выделение средств из федерального и муниципального бюджета.

КСТАТИ

Дом культуры города Дно открылся в 1957 году. До последнего времени в здании не проводился капитальный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU