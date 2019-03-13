На трассе из Пскова в Петербург на восемь месяцев ограничат движение из-за ремонта моста

СЕГОДНЯ 13:53 2019-03-13T13:53:34+03:00

На трассе из Пскова в Санкт-Петербург на протяжении восьми месяцев будет идти ремонт одного из мостов. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Ремонт моста через реку Кебь в Струго-Красненском районе Псковской области начинают ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе компании, это федеральная дорога Р-23 (Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь). Ближайший населенный пункт - Цапелька.

- В связи с выполнением работ на искусственном сооружении будет действовать реверсивный режим движения транспорта, - уточнили в компании.

Ремонт начнется с 17 марта 2019 года, завершить его планируют 15 ноября этого года.

Контрактом предусмотрен ремонт опор, балок моста, появится новый асфальт, смонтируют освещение моста, перила. Разметка будет из термопластика.

В связи с ремонтом на этом участке дороги скорость движения для транспорта ограничат до 50 километров в час. На самом мосту движение будет осуществляться только по половине проезжей части, будет установлен светофор.

- Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства, - добавили в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU