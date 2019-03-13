2019-03-13T14:08:21+03:00
Происшествия

В Пскове военнослужащий избил своего подчиненного

За это преступление гарнизонный суд обязал злоумышленника выплатить крупный штраф
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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За избиение своего подчиненного военнослужащий заплатит штраф.За избиение своего подчиненного военнослужащий заплатит штраф.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове военнослужащий избил своего подчиненного. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе военно-следственного отдела Псковского гарнизона, правоохранительным органам удалось собрать достаточное количество доказательств, чтобы отправить дело на рассмотрение суда.

Следователи установили, что злоумышленник был старше потерпевшего по званию. Они вместе служили в части №29760. В один момент военнослужащий превысил свои полномочия над подчиненным. Он несколько раз ударил потерпевшего кулаками в голову.

Дело рассмотрел Псковский гарнизонный суд. Возбудили его следователи по подпункту «А» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса России «Превышение должностных полномочий». За совершенное преступление злоумышленнику придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

КСТАТИ

Псковский гарнизонный суд приговорил к году условно военнослужащего контрактной службы из Выборгского района. Он не появлялся на службе больше 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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