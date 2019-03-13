Региональное УФАС обязало власти Псковского района демонтировать четыре рекламные конструкции

СЕГОДНЯ 14:43 2019-03-13T14:43:01+03:00

В двух местах на улице Балтийской и в двух местах на Рижском проспекте рекламные конструкции располагаются незаконно. Фото: Владимир Кольцов

Изменить размер текста: A A

Региональное управлении ФАС России обязало власти Псковского района демонтировать рекламные конструкции в четырех местах. Как рассказали «Комсомольской правде — Псков» в ведомстве, выполнить предписание чиновники будут должны до 12 апреля.

Все места расположены на стыке Пскова и Псковского района. На улице Балтийской расположены сразу две незаконные рекламные конструкции: на остановке «Ледовый дворец» и у дома №14. На Рижском проспекте также расположились рекламные баннеры, коротре предстоит демонтировать: на выезде из Пскова по нечетной стороне справа, а также рядом с одной сетевой заправкой. Все конструкции используются без необходимых разрешений, а районные власти бездействуют.

После демонтажа рекламных конструкций чиновники должны не позже 15 апреля оповестить об этом антимонопольщиков. В противном случае администрации Псковского района придется выплатить крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU