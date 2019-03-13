В Пскове создадут оргкомитет по подготовке к празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского
В Пскове до конца месяца будет организован комитет, который будет заниматься вопросом подготовки к празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», данный вопрос поднимался сегодня, 13 марта, на совещании в администрации Псковской области.
20 апреля планируется выезд комитета на предполагаемое место Ледового побоища - деревню Самолва Гдовского района. В поездке примет участие губернатор Михаил Ведерников. На месте битвы предполагается постройка полноценного интерактивного музейного комплекса.
- В это время в Самолве проводится ежегодный традиционный фестиваль реконструкторов Ледового побоища, - отметил присутствовавший на совещании Александр Голышев, председатель регионального отделения военно-исторического общества России. – Поэтому поездка в данную дату – отличный способ оценить обстановку на месте.
Глава региона также поручил создать полноценный макет музея до поездки в Самолву.
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