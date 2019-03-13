В Гдовском районе откроют музей-заповедник в память об Александре Невском

СЕГОДНЯ 15:42 2019-03-13T15:45:42+03:00

В Гдовском районе появится музей-заповедник в память о Ледовом побоище и князе Александре Невском. Фото: Историко-культурный центр "Самолва".

Проект планируется завершить к юбилею князя, а выделят на него около 700 миллионов рублей

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В Гдовском районе, в деревне Самолва планируют открыть музей-заповедник федерального значения. Как передает корреспондент «Комсомольской Правды – Псков», речь об этом шла на совещании по подготовке к 800-летию Александра Невского в Псковской области.

Музей-заповедник будет представлять собой полноценный военно-исторический комплекс. Здесь устроят амфитеатр для реконструкторских постановок и выставок, административные здания, музей с археологическими находками, информационный центр, зоны отдыха, места общепита, сувенирные лавки, комфортабельную парковку для посетителей. Для доступности учреждения к нему построят дорогу.

- Необходимость постройки данного объекта очевидна, - отметил на совещании Александр Голышев, председатель регионального отделения военно-исторического общества России. – Место будет привлекать всех духовных паломников, реконструкторов, а также обычных людей, интересующихся историей не только из Псковской области, но и из других регионов России.

Завершить строительство планируется в 2021 году. Общая стоимость проекта оценивается в 700 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU